Да, чек надо выдавать, если вы принимаете оплату через интернет (письмо от 31.12.13 № ЕД-4-2/23721). А с 1 июля 2017 года чек надо отправлять на телефон или электронную почту покупателя. Такие требования записаны в пункте 5 статьи 1.2 закона № 54-ФЗ.
4512 сентября
Работаем на общей системе. Продаем товары через интернет-магазин. Сайт позволяет оплатить покупку онлайн банковской картой, и клиенты часто пользуются такой возможностью. Если товар покупатель оплатил картой, то курьеры оплату уже не берут. Обязаны ли мы выдавать чеки клиентам?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
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