Да, чек надо выдавать, если вы принимаете оплату через интернет (письмо от 31.12.13 № ЕД-4-2/23721). А с 1 июля 2017 года чек надо отправлять на телефон или электронную почту покупателя. Такие требования записаны в пункте 5 статьи 1.2 закона № 54-ФЗ.