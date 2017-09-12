8212 сентября

Мы клининговая компания на упрощенке. «Физикам» после оплаты услуг выдаем бланки строгой отчетности — квитанции. Организации перечисляют оплату на расчетный счет. Кассу не используем. У нашего постоянного клиента-организации заблокировали счет, и он просит расплатиться наличными. Сумма 90 тыс. рублей. Вправе ли мы принять наличные от другой организации?

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отвечает:

Да, вправе, если общая сумма расчетов наличными по одному договору с покупателем не превысит 100 тыс. рублей (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У).

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