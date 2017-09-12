3512 сентября

Веду учет у индивидуального предпринимателя на упрощенке, который продает одежду. Одновременно с этим оказывает услуги ателье. Магазин и ателье находятся в одном помещении. Вправе ли бизнесмен выбивать чеки по двум видам деятельности на одном аппарате?

Тема:

отвечает:

Да, в этом нарушений нет.

Одну кассу можно использовать для двух разных видов деятельности компании. Но система налогообложения для двух видов должна быть одной. Главное выдавать чеки покупателям магазина и клиентам ателье.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы