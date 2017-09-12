Да, в этом нарушений нет.
Одну кассу можно использовать для двух разных видов деятельности компании. Но система налогообложения для двух видов должна быть одной. Главное выдавать чеки покупателям магазина и клиентам ателье.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, в этом нарушений нет.
Одну кассу можно использовать для двух разных видов деятельности компании. Но система налогообложения для двух видов должна быть одной. Главное выдавать чеки покупателям магазина и клиентам ателье.
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