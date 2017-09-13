Электронные трудовые книжки могут появиться уже в 2018 году.

Переходить на них организации будут постепенно. В первую очередь электронные трудовые книжки начнут использовать компании, чьи сотрудники раскиданы по регионам, работают удаленно или вахтовым методом. Считаем, что таких работников нужно застраховать от возможного риска — когда работодатель делает вид, что принял людей на работу, но кадровых документов не оформляет. Чтобы исключить эти проблемы, компании начнут заключать с сотрудниками электронные трудовые договоры и заполнять электронные трудовые книжки.

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