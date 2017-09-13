Такой проект действительно есть.

Помимо того чтобы урезать новогодние праздники, авторы предлагают ввести два новых выходных. Во-первых, 18 марта — день воссоединения России и Крыма. Во-вторых, 7 ноября — день революции. Но шансы у этого проекта небольшие. Количество нерабочих праздничных дней в России такое же, как и в большинстве других стран. И это количество позволяет сохранять баланс рабочего времени. Поэтому отменять существующие праздники или вводить новые вряд ли будут.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>