7513 сентября

Госдума рассматривает проект, который касается количества праздников в России. Авторы проекта предлагают урезать новогодние каникулы до двух дней. Каковы перспективы поправок?

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отвечает:

Такой проект действительно есть.

Помимо того чтобы урезать новогодние праздники, авторы предлагают ввести два новых выходных. Во-первых, 18 марта — день воссоединения России и Крыма. Во-вторых, 7 ноября — день революции. Но шансы у этого проекта небольшие. Количество нерабочих праздничных дней в России такое же, как и в большинстве других стран. И это количество позволяет сохранять баланс рабочего времени. Поэтому отменять существующие праздники или вводить новые вряд ли будут.

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