Нет, учесть стоимость обуви в налоговых расходах вы не можете.

Обувь — это личные потребности сотрудника, они не связаны с производственной деятельностью компании. А потому организация не вправе учитывать стоимость ботинок в налоговых расходах (п. 16, 29 ст. 270 НК РФ).

Раз компания купила менеджеру ботинки, у него возник доход в натуральной форме (абз. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 210 НК РФ). Значит, организация обязана удержать НДФЛ со стоимости обуви из ближайших денежных доходов сотрудника. Например, из зарплаты.

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