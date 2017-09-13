Безопаснее удерживать максимум 20 процентов от всей суммы, которая причитается работнику (ч. 1 ст. 138 ТК РФ).

Если удержать больше, сотрудник может обратиться в суд. А судьи, вероятно, его поддержат (апелляционное определение Липецкого областного суда от 3 апреля 2013 г. по делу № 33-810/2013).

Но есть и другое мнение. Закон ограничивает размер удержаний только из систематических выплат. Окончательный расчет — разовый платеж, поэтому удержать можно всю сумму. Эту позицию тоже можно отстоять в судах (апелляционное определение Тамбовского областного суда от 19 октября 2016 г. по делу № 7-423 /2016).

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