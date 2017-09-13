3513 сентября

Заключили договор с рекламным агентством. Контрагент размещает рекламу на радио. У нас есть эфирные справки от радиокомпании. Какие еще документы нужны, чтобы списать расходы?

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отвечает:

Расходы подтвердят справки и акт выполненных работ.

Компания вправе учесть расходы на рекламу, в том числе рекламу на радио. Такие расходы не нормируют (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Затраты на рекламу в СМИ подтверждают эфирные справки и графики радиокомпании, а также акты выполненных работ. С этим согласны и специалисты Минфина (письмо от 06.09.12 № 03-03-06/1/467).

Дополнительно можно составить справку-расчет, из которой видно, что у компании выросли продажи. Так компания подтвердит, что расходы на рекламу обоснованны.

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