6513 сентября

Операторы ЭВМ проводят больше половины рабочего времени за компьютером. По результатам спецоценки рабочие места признаны безопасными. Вправе ли мы не проводить медосмотры?

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отвечает:

Безопаснее провести медосмотры.

В Минтруде и Роструде считают, что осмотры обязательны (письма от 09.10.15 № ТЗ/20422-3-3, от 18.08.15 № 15–1/ООГ-4397). Излучение от компьютера — это вредный фактор независимо от того, какие результаты показала спецоценка. Поэтому, если сотрудники проводят больше половины рабочего дня за компьютером, они должны проходить медосмотры (п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.03 № 118). Периодичность осмотра — раз в два года (приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н).

В Роспотребнадзоре считают, что осмотры не обязательно проводить, если по результатам оценки уровень электромагнитного поля не превышает допустимые нормы (письмо от 07.07.15 № 01/7890-15-27).

Но, если компании не провели осмотры работников, занятых за компьютером весь день, региональные управления Роспотребнадзора выписывают штрафы от 10 до 20 тыс. рублей (ст. 6.3 КоАП РФ). Оспорить решения не получается даже в суде (постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.14 № А56-73553/2013, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.06.13 № А03-968/2013).

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