3213 сентября

Приобрели спецодежду для сотрудников и заявили в декларации вычет НДС. Фонд разрешил профинансировать стоимость одежды без учета налога за счет взносов на травматизм. Надо ли восстанавливать НДС?

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отвечает:

Восстанавливать налог со спецодежды для сотрудников не требуется.

Ваша компания применяет общую систему налогообложения. Поэтому вы вправе заявить вычет НДС со стоимости спецодежды, если приняли ее к учету и получили от поставщика правильно оформленные счет-фактуру и накладную.

Восстановить налог надо лишь в случаях, которые записаны в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Возмещения расходов на спецодежду из ФСС в перечне нет. Значит, компания не обязана делать записи в книге продаж. Такого же мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина России от 14.08.15 № 03-07-11/47007).

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