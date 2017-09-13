Да, надо.

Мама, которая работает в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет неполную рабочую неделю или неполный день, вправе получать пособие (ч. 3 ст. 256 ТК РФ, ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудника не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Термин «неполный» означает, что сотрудник занят более короткое рабочее время по сравнению с иным режимом работы. Как правило, при неполном рабочем времени продолжительность рабочего дня должна быть не менее четырех часов, а рабочей недели — не менее 20–24 часов (п. 8 постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.04.80 № 111/8–51).

Максимальную продолжительность неполного рабочего времени Трудовой кодекс не определяет. Значит, компания может сократить рабочий день мамы всего на пять минут. Такое время тоже будет неполным, и сотрудница сохранит право на пособие. Фонды иногда спорят с таким подходом и отказываются возместить расходы, но в вашем регионе судьи поддерживают страхователей (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.11.16 № А13-2070/2016).