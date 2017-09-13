3613 сентября

У нас есть рабочие места с опасными условиями. Работникам покупаем маски, костюмы. Когда сотрудники увольняются, то сдают спецодежду. Один работник сейчас увольняется и отказывается сдать маску и костюм. Вправе ли мы требовать, чтобы он вернул спецодежду или возместил ее стоимость?

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отвечает:

Да, вправе, если закрепили в коллективном договоре или локальном акте, что при увольнении работник обязан вернуть спецодежду. Иначе он фактически причиняет ущерб работодателю и должен возместить потери ( ст. 238, ч. 1 ст. 243 ТК РФ).

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