Надо удержать за минусом износа.

Процент износа рассчитайте с учетом срока службы спецодежды. Срок устанавливает производитель. Определите, сколько дней работник пользовался одеждой. Исходя из этих данных вычислите остаточную стоимость.

Трудовой кодекс не требует брать согласие, если компания взыскивает ущерб в пределах среднего месячного заработка. Порядок действий такой. Создайте комиссию, которая выяснит размер ущерба. Возьмите у работника письменные объяснения. Затем в течение месяца издайте распоряжение директора, на основании которого компания взыскивает ущерб ( ст. 248 ТК РФ, определение Санкт-Петербургского горсуда от 30.01.12 № 33-1070/2012). Если ущерб превышает средний месячный заработок, то разницу сотрудник может возместить добровольно. Если работник отказывается, обратитесь в суд.