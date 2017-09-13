4913 сентября

Сотрудник пользовался спецодеждой полгода. Теперь увольняется, но отказывается ее вернуть. Мы вправе удержать всю стоимость или за минусом износа? Брать ли у сотрудника заявление о том, что он согласен на удержание?

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отвечает:

Надо удержать за минусом износа.

Процент износа рассчитайте с учетом срока службы спецодежды. Срок устанавливает производитель. Определите, сколько дней работник пользовался одеждой. Исходя из этих данных вычислите остаточную стоимость.

Трудовой кодекс не требует брать согласие, если компания взыскивает ущерб в пределах среднего месячного заработка. Порядок действий такой. Создайте комиссию, которая выяснит размер ущерба. Возьмите у работника письменные объяснения. Затем в течение месяца издайте распоряжение директора, на основании которого компания взыскивает ущерб ( ст. 248 ТК РФ, определение Санкт-Петербургского горсуда от 30.01.12 № 33-1070/2012). Если ущерб превышает средний месячный заработок, то разницу сотрудник может возместить добровольно. Если работник отказывается, обратитесь в суд.

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