Составьте два приказа.
Внутреннему совместителю положен отпуск одновременно на двух работах ( ст. 286 ТК РФ). Стаж для отпуска в каждом из мест не совпадает. Поэтому в приказах будут разные расчетные периоды.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Составьте два приказа.
Внутреннему совместителю положен отпуск одновременно на двух работах ( ст. 286 ТК РФ). Стаж для отпуска в каждом из мест не совпадает. Поэтому в приказах будут разные расчетные периоды.
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ