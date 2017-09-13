3413 сентября

Работник трудится в нашей компании технологом. С 1 апреля 2017 года устроили его внутренним совместителем. В декабре он уходит в отпуск на две недели как по основному месту, так и по совместительству. Сколько приказов на отпуск оформить?

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отвечает:

Составьте два приказа.

Внутреннему совместителю положен отпуск одновременно на двух работах ( ст. 286 ТК РФ). Стаж для отпуска в каждом из мест не совпадает. Поэтому в приказах будут разные расчетные периоды.

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