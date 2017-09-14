Сейчас нет единого механизма индексации зарплаты.

Коммерческие компании сами решают, в каком порядке и с какой периодичностью индексировать доходы сотрудников. Например, часто работодатели записывают во внутренних документах, что ориентируются на финансовые показатели компании.

Если годовая выручка не достигла нужного уровня, то зарплаты не индексируют. В итоге сотрудники из года в год получают одинаково несмотря на то, что потребительские цены растут. Авторы проекта предлагают закрепить в Трудовом кодексе четкие правила индексации, чтобы зарплаты увеличивались вслед за ценами.

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