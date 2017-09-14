1514 сентября

Есть проект изменений в правила спецоценки рабочих мест. Авторы хотят, чтобы компании письменно сообщали сотрудникам о предстоящей спецоценке минимум за 15 рабочих дней до ее начала. К чему такие поправки?

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отвечает:

Компания обязана проводить спецоценку в условиях штатного режима, когда оборудование функционирует, а сотрудники на рабочих местах (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ).

Но часто организации этот порядок нарушают и проводят спецоценку без работников. Об этом сообщают проверяющие из трудовых инспекций. Сами сотрудники тоже жалуются, что о спецоценке ничего не знали. А значит, не могли повлиять на ее результаты. Например, доказать, что условия труда небезопасны. Если компании начнут предупреждать работников о спецоценке заранее, эта проблема будет решена.

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