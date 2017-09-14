Не меньше чем в двойном размере оплачивайте только те часы, которые пришлись на праздничный день с 0 до 24 часов (ст. 153 ТК РФ).

Остальную часть смены оплатите в обычном размере. Например, если у сотрудника смена с 8 вечера праздничного дня до 8 утра следующего непраздничного дня, то оплатите 4 часа (с 20 до 24 часов) в двойном размере, а 8 часов (с 0 до 8 утра) — в одинарном.

Часы работы по графику, которые приходятся на выходной или праздник и которые компания оплачивает не менее чем в двойном размере, не учитывают при подсчете сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ). Поэтому начислять повышенную оплату за работу в праздник или выходной при расчете сверхурочных не нужно.

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