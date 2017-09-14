Нет, это нарушение.

Выплачивать зарплату надо не реже чем каждые полмесяца, то есть чтобы между сроками выплаты было не более 15 дней (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). При этом отклонения по некоторым месяцам, в которых 31 день, можно не учитывать. С 15-го по 25-е число между зарплатой и авансом пройдет всего 10 дней, а значит, нарушения нет. Но с 25-го по 15-е между авансом и зарплатой — 20 дней. Это больше половины месяца. А это уже повод для штрафа.

Промежуток в полмесяца нужно соблюдать всегда. Суд поддержал трудовую инспекцию, которая оштрафовала компанию за выдачу зарплаты 22-го и 11-го числа (апелляционное определение Ульяновского областного суда от 1 апреля 2014 г. по делу № 33-980/2014).

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