3514 сентября

Как уточнить платеж по взносам 2017 года?

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отвечает:

Заявление нужно сдать в инспекцию.

Оттуда в ПФР сделают запрос. А фонд в течение пяти рабочих дней ответит, уточнять платеж или нет. После этого инспекторы примут решение и пересчитают пени с даты уплаты взносов.

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