Заявление нужно сдать в инспекцию.
Оттуда в ПФР сделают запрос. А фонд в течение пяти рабочих дней ответит, уточнять платеж или нет. После этого инспекторы примут решение и пересчитают пени с даты уплаты взносов.
редакция журнала "Учет в сельском хозяйстве" отвечает:
Заявление нужно сдать в инспекцию.
Оттуда в ПФР сделают запрос. А фонд в течение пяти рабочих дней ответит, уточнять платеж или нет. После этого инспекторы примут решение и пересчитают пени с даты уплаты взносов.
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