1714 сентября

В нашем регионе фонд платит пособия напрямую сотрудникам. В феврале одна сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком. Мы передали документы на выплату пособия в фонд. Сейчас сотрудница открыла счет в другом банке и просит перечислить пособие по новым реквизитам. Как сообщить об изменениях в фонд?

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отвечает:

 Передайте в фонд реестр с новыми реквизитами или новое заявление с описью.

В регионах, которые являются участниками пилотного проекта, пособия сотрудникам перечисляет ФСС. Для этого компания передает в фонд:

  • заявление о выплате (приложение 1 к приказу ФСС РФ от 17.09.12 № 335);
  • документы, которые подтверждают право на пособие, — свидетельство о рождении, справку с места работы папы о том, что он не получает пособие;
  • опись заявления и документов (приложение 2 к приказу № 335).

Если в компании работают больше 25 человек, компания передает в фонд реестр сведений через интернет (утв. приказом ФСС РФ от 15.06.12 № 223).

Номер личного счета в банке сотрудница пишет в заявлении, а компания переносит сведения в реестр. Если сотрудница хочет получить пособие в другом банке, то возьмите у нее заявление с новыми реквизитами. Затем передайте печатное заявление или реестр в фонд.

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