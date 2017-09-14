Передайте в фонд реестр с новыми реквизитами или новое заявление с описью.

В регионах, которые являются участниками пилотного проекта, пособия сотрудникам перечисляет ФСС. Для этого компания передает в фонд:

заявление о выплате (приложение 1 к приказу ФСС РФ от 17.09.12 № 335);

документы, которые подтверждают право на пособие, — свидетельство о рождении, справку с места работы папы о том, что он не получает пособие;

опись заявления и документов (приложение 2 к приказу № 335).

Если в компании работают больше 25 человек, компания передает в фонд реестр сведений через интернет (утв. приказом ФСС РФ от 15.06.12 № 223).

Номер личного счета в банке сотрудница пишет в заявлении, а компания переносит сведения в реестр. Если сотрудница хочет получить пособие в другом банке, то возьмите у нее заявление с новыми реквизитами. Затем передайте печатное заявление или реестр в фонд.