4114 сентября

Переехали в другой офис в том же городе. Здания похожие, но аренда нового помещения стоит дешевле. Арендовали столько же комнат, сколько занимали по предыдущему адресу. Всю офисную мебель и технику перевезли с собой. Сотрудники будут сидеть каждый за своим столом и за тем же компьютером. Надо ли заново проводить спецоценку условий труда?

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отвечает:

Надо провести спецоценку рабочих мест в новом офисе.

Организация должна провести внеплановую спецоценку, если вводит в эксплуатацию новые рабочие места (п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ). Рабочее место — это место, где сотрудник должен находиться во время работы и которое находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

В новом помещении компания заново организует производственный процесс и создает новые рабочие места для сотрудников. Хотя мебель, оргтехника и компьютеры остались прежними, условия труда работников могли измениться. Например, новый офис хуже проветривается, более холодный, плохо освещен и т. п.

Провести спецоценку необходимо в течение 12 месяцев со дня переезда в новое помещение. Если опоздать, то проверяющие из Роструда вправе будут оштрафовать компанию на сумму до 80 тыс. рублей (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

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