Надо провести спецоценку рабочих мест в новом офисе.

Организация должна провести внеплановую спецоценку, если вводит в эксплуатацию новые рабочие места (п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ). Рабочее место — это место, где сотрудник должен находиться во время работы и которое находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

В новом помещении компания заново организует производственный процесс и создает новые рабочие места для сотрудников. Хотя мебель, оргтехника и компьютеры остались прежними, условия труда работников могли измениться. Например, новый офис хуже проветривается, более холодный, плохо освещен и т. п.

Провести спецоценку необходимо в течение 12 месяцев со дня переезда в новое помещение. Если опоздать, то проверяющие из Роструда вправе будут оштрафовать компанию на сумму до 80 тыс. рублей (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).