Да, вправе.

Компания вправе выполнять реконструкцию, капитальный ремонт, строительные и другие работы, если получила свидетельство о допуске. Документ выдает саморегулируемая организация строителей (п. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ). Значит, чтобы выполнять работы, компания должна быть членом СРО и платить вступительные, членские и целевые взносы (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 01.12.07 № 315-ФЗ). То есть эти платежи являются обязательными. Значит, их можно списать (подп. 29 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Учтите взносы единовременно после оплаты (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). С этим согласны в Минфине (письмо от 23.12.10 № 03-03-06/1/803).