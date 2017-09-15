4315 сентября

Нужно ли начислять компенсацию за задержку отпускных, если сотрудник принес заявление за день до отпуска?

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отвечает:

Да, компенсацию выплачивают независимо от вины компании.

Вы обязаны перечислить сотруднику компенсацию за опоздание с отпускными, даже если он попросил об отпуске за день до ухода и руководитель готов его отпустить. Ведь в законе есть правило — отпускные выплачивают не позднее чем за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). А исключений из него нет независимо от того, кто виноват в нарушении. Как теперь считать такую компенсацию, читайте дальше.

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