3415 сентября

Можно компенсацию за задержку зарплаты выплатить не вместе с перечислением основной суммы, а когда у компании появятся деньги на это, в связи со сложной финансовой ситуацией?

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отвечает:

Нет, по закону сумму задолженности надо выплатить работнику одновременно с компенсацией за несвоевременную выплату зарплаты (ст. 236 ТК РФ). Иначе несвоевременную выплату компенсации за задержку зарплаты также могут расценить как нарушение трудового законодательства, а значит, оштрафовать компанию на сумму до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

С 3 октября 2016 года размер компенсаций вырос в два раза — с 1/300 до 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ). Рассчитывайте ее по формуле:

Задолженность по зарплате

х

1/150

Ключевая ставка (или больший процент, установленный компанией)

х

Календарные дни задержки

=

Компенсация за задержку зарплаты

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