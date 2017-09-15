Нет, по закону сумму задолженности надо выплатить работнику одновременно с компенсацией за несвоевременную выплату зарплаты (ст. 236 ТК РФ). Иначе несвоевременную выплату компенсации за задержку зарплаты также могут расценить как нарушение трудового законодательства, а значит, оштрафовать компанию на сумму до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

С 3 октября 2016 года размер компенсаций вырос в два раза — с 1/300 до 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ). Рассчитывайте ее по формуле:

Задолженность по зарплате х 1/150 Ключевая ставка (или больший процент, установленный компанией) х Календарные дни задержки = Компенсация за задержку зарплаты

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