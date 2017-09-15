Зависит от проверяющих.

На этот счет у трудовых инспекторов разные мнения. Компании часто обращаются в суд с жалобами, что штрафы начислили отдельно за каждое однородное нарушение. Мнения судей при этом тоже разделились. Одни считают, что надо штрафовать компании за каждое нарушение, другие — назначать один штраф за все. Первую позицию поддержал

Верховный суд в постановлении от 15 августа 2014 г. № 60-АД14-11. В пользу второй Верховный суд высказался в постановлении от 19 августа 2016 г. № 19-АД16-9, обосновав ее тем, что нельзя дважды наказывать виновное лицо за одно и то же административное правонарушение (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ).

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