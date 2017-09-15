Что грозит руководителю за задержку зарплаты?

Руководителя организации могут привлечь к уголовной ответственности, если он был заинтересован в задержке зарплаты. При этом не важно, сколько человек пострадало — достаточно одного.

Если компания задержала не всю сумму, а только часть зарплаты больше чем на три месяца, директору грозит (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ):

штраф до 120 000 руб. или в размере годовой зарплаты;

лишение права занимать руководящие должности или заниматься руководящей деятельностью на срок до года;

принудительные работы до двух лет;

лишение свободы до одного года.

Если зарплату более двух месяцев полностью не выплачивали либо выдавали сумму меньше МРОТ, к директору могут применить более жесткие меры. А именно (ч. 2 стр. 145.1 УК РФ):

оштрафовать от 100 000 до 500 000 руб. или в размере трехлетней зарплаты;

отправить на принудительные работы на срок до трех лет;

лишить свободы на срок до трех лет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>