Да, если он единственный учредитель компании.

В остальных случаях руководитель вправе издать такой приказ только с одобрения участников общества.

Директор самостоятельно принимает решение о матпомощи, которую просит другой сотрудник. В таком случае директор выступает от имени работодателя. А по отношению к руководителю работодателем выступают собственники компании. Они и принимают решение о матпомощи для директора.

Директор пишет заявление на имя учредителей. Учредители на собрании обсуждают, помогать ли директору, и оформляют решение протоколом.

Если выплатить материальную помощь без одобрения собственников компании, директору придется возместить компании убытки — вернуть деньги обратно (ст. 277ТК РФ, ст. 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, постановления федеральных арбитражных судов Уральского округа от 21 мая 2012 г. № Ф09-2882/12, Волго-Вятского округа от 17 марта 2014 г. № А29-3003/2013).

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