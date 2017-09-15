6415 сентября

Сотрудница была последние 12 месяцев в отпуске по уходу, но работала 4 часа каждый день. Она сейчас вышла на полный день и планирует взять ежегодный отпуск. Как ей посчитать отпускные?

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отвечает:

На основании зарплаты, которую она получала в отпуске по уходу.

Компания рассчитывает отпускные исходя из доходов за 12 месяцев до начала отдыха (ч. 3 ст. 139 ТК РФ). Из расчетного периода надо исключить дни, когда сотрудник получал средний заработок, не работал по закону и т. д. (п. 5 Положения № 922).

Ваша сотрудница получала пособие по уходу и зарплату за неполный день. Этого периода нет в перечне исключаемых. Поэтому учтите зарплату, а пособие в расчет не берите. Отпускные считайте так же, как и работникам, которые трудились полный день (п. 12 Положения № 922).

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