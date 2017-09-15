3815 сентября

Закупали товары у поставщика. Только спустя два года выяснили, что такой организации нет в ЕГРЮЛ. Все документы поддельные, но фактически контрагент поставлял товар. Теперь инспекторы хотят снять расходы и вычеты. Они вправе так поступить?

отвечает:

Да, вправе.

Компании ведут предпринимательскую деятельность на собственный риск (ст. 2ГК РФ). Закон не требует проверять контрагентов перед сделкой. Но компания сама должна быть заинтересована в работе только с добросовестными поставщиками. Каждого контрагента безопаснее проверять хотя бы через бесплатные сервисы на сайте nalog.ru. Вы не проверили поставщика.

В итоге заявили вычеты и расходы по сделкам с недобросовестным контрагентом. Бюджет не должен страдать из-за бездействия вашей компании. Так считают и судьи (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.02.16 № Ф01-6014/2015).

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