Да, вправе.

Компании ведут предпринимательскую деятельность на собственный риск (ст. 2ГК РФ). Закон не требует проверять контрагентов перед сделкой. Но компания сама должна быть заинтересована в работе только с добросовестными поставщиками. Каждого контрагента безопаснее проверять хотя бы через бесплатные сервисы на сайте nalog.ru. Вы не проверили поставщика.

В итоге заявили вычеты и расходы по сделкам с недобросовестным контрагентом. Бюджет не должен страдать из-за бездействия вашей компании. Так считают и судьи (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.02.16 № Ф01-6014/2015).