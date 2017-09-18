Включите в стаж период начиная со 2 марта. Работника восстановили на работе. Компания обязана отменить запись об увольнении в трудовой книжке, а время вынужденного прогула учесть как период работы по трудовому договору. Это время оплатите исходя из среднего заработка и начислите страховые взносы.

Данные включите в очередной расчет по страховым взносам. За прошлые периоды уточненки подавать не нужно. Это нам подтвердили в Минфине и ФНС. Ведь взносы вы начислите вместе с компенсацией в размере среднего заработка за время вынужденного прогула. Сделать это нужно на дату восстановления работника в должности по решению суда при отмене приказа об увольнении.

Сдайте дополняющие СЗВ-М со сведениями по сотруднику за четыре месяца — с апреля по июль вместе с пояснениями о причинах непредставления сведений на этого сотрудника в исходных формах СЗВ-М и копией решения суда с подтверждением даты его получения. Это поможет избежать штрафа в размере 500 руб. за каждый месяц по каждому такому сотруднику. Желательно это сделать, как только получите решение суда.

Отчитайтесь о стаже работника в ПФР за 2017 год, как и остальные компании — не позднее 1 марта 2018 года. Отразите в отчетности трудовой стаж, включая время вынужденного прогула.

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