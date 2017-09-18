1218 сентября

Хозяйство работает на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Как рассчитать долю сельхозвыручки для перехода на ЕСХН? Какой метод использовать — кассовый?

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Возьмите данные из книги учета доходов и расходов, где показатели отражаете кассовым методом. Разделите выручку от реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки на сумму общих доходов.

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