Возьмите данные из книги учета доходов и расходов, где показатели отражаете кассовым методом. Разделите выручку от реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки на сумму общих доходов.
1218 сентября
Хозяйство работает на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Как рассчитать долю сельхозвыручки для перехода на ЕСХН? Какой метод использовать — кассовый?
Тема: ЕСХН
редакция журнала "Учет в сельском хозяйстве" отвечает:
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