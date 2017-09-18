Безопаснее уточнить отчет.

По мнению ФНС, премия не относится к оплате труда (письмо от 08.06.16 № БС-4-11/10169@). Поэтому доход в виде бонуса сотрудники получаются в день, когда компания выдает деньги. Дата получения дохода по зарплате — последний день месяца. Поскольку даты в строке 100 отличаются, зарплату и премию безопаснее отражать в отдельных блоках строк 100–140.

За недостоверные сведения в 6-НДФЛ инспекторы вправе оштрафовать компанию на 500 рублей. Штраф возможен, только если из-за ошибок компания занизила налог. Это разъяснила ФНС в письме от 16.11.16 № БС-4-11/21695@.

Инспекторы, которых мы опросили, считают, что вправе штрафовать за любые ошибки. Кодекс освобождает компанию от ответственности, если она исправит ошибки раньше, чем их найдут налоговики (п. 2 ст. 126.1 НК РФ). Поэтому, чтобы не спорить, стоит уточнить отчеты.