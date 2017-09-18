Перейти на онлайн-кассы надо с 1 июля 2018 года.

Компании на спецрежимах переходят на онлайн-ККТ в разные сроки. На упрощенке — с 1 июля 2017 года, а на ЕНВД — с 1 июля 2018 года.

Плата за аренду поступает на расчетный счет. Если контрагенты оплачивают товар по безналу, чеки можно не выдавать. Значит, для работы на упрощенке касса не нужна, и с 1 июля 2017 года у компании не возникает обязанности переходить на онлайн-кассы.

Если же компания ведет деятельность на ЕНВД, то по доходам от такого бизнеса вправе принимать наличные вовсе без ККТ до 1 июля 2018 года (п. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ). При услугах на вмененке безопаснее каждому клиенту выдавать бланк строгой отчетности независимо от его просьбы (письмо Минфина России от 10.08.15 № 03-11-11/46052). С 1 июля 2018 года принимать наличные в ателье можно будет только с онлайн-кассой.