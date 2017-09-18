Если предприниматель готов спорить, то он вправе не платить НДС.

Налогоплательщик, у которого за три предшествующих месяца выручка не превышает 2 млн рублей, вправе освободиться от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Для этого бизнесмен подает в инспекцию уведомление (утв. приказом МНС России от 04.07.02 № БГ-3-03/342). Срок — не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого предприниматель использует право на освобождение. То есть операции за более ранние периоды облагаются налогом.

В суде налогоплательщикам удается добиться освобождения от НДС с начала года, если заявление они подали только в середине. Основной аргумент — компания по ошибке применяла спецрежим и в связи с этим не знала, что имеет право освободиться от НДС по статье 145 НК РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 24.09.13 № 3365/13, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.09.15 № Ф03-3920/2015).