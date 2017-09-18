5518 сентября

В третьем квартале компания сменила юридический адрес и встала на учет в другую инспекцию. В течение квартала уплачивала НДФЛ по разным ОКТМО. Как сдавать 6-НДФЛ за 9 месяцев?

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отвечает:

Безопаснее сдать два отчета.

Компания платит НДФЛ и сдает расчет по месту учета. После переезда компания сдает 6-НДФЛ уже в новую инспекцию и ставит в расчете новый ОКТМО (п. 1.10 Порядка, утв. приказом ФНС России от 14.10.15 № ММВ-7-11/450). В отчете компания заполнит доходы за весь квартал. Но платежи, которые компания перечисляла в старую налоговую, не подтягиваются в карточку в новой инспекции. Из-за этого инспекторы могут выставить требование об уплате недоимки, пеней и штрафа.

Чтобы избежать проблем, инспекторы рекомендуют сдавать в новую налоговую два расчета: со старым и новым ОКТМО. В первом 6-НДФЛ запишите НДФЛ, который удержали и перечислили в инспекцию до переезда. Во втором отчете отразите НДФЛ после переезда.

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