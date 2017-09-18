2518 сентября

Продаем товары оптом и в розницу. Совмещаем упрощенку с ЕНВД. Со следующего года планируем отказаться от вмененки. Подавать ли вместе с заявлением о снятии с учета уведомление о том, что компания переводит розницу на упрощенку?

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отвечает:

Сдайте заявление по форме ЕНВД 3. Сдавать уведомление о переходе на упрощенку не требуется, так как компания уже применяет спецрежим.

Если планируете перевести всю деятельность на упрощенку, снимите компанию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД. Сдайте в инспекцию заявление по форме ЕНВД-3 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@).

Если опоздать, инспекторы снимут компанию с учета лишь в месяце, в котором она подала заявление. На проверке могут доначислить ЕНВД за весь год. По мнению ФНС, в середине года перейти с вмененки на упрощенку можно, только если компания сменила вид деятельности (письмо от 25.02.13 № ЕД-3-3/639@).

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