Сдайте уведомление не позднее 30 дней с даты, как инспекция зарегистрирует новую компанию.

Компания вправе применять упрощенку с нового календарного года или с момента регистрации. Чтобы перейти на спецрежим, отправьте в инспекцию уведомление по форме 26.2–1. После реорганизации налоговики регистрируют новую компанию — ООО. А значит, если компания хочет применять спецрежим, необходимо сообщить об этом в инспекцию (письмо Минфина России от 13.02.15 № 03-11-06/2/6553).

Сдать уведомление надо в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). В уведомлении запишите код даты перехода — 2, то есть с момента регистрации компании. Если пропустить срок, компания останется на общем режиме. Так считают и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.12.15 № А26-2993/2015)