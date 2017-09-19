4819 сентября

Фермер на упрощенке с объектом «доходы» сдает участки в аренду. Наемных работников нет. Нужно ли платить в ПФР взносы исходя из 1 процента от дохода свыше 300 000 руб.?

Темы:

отвечает:

Нет, не нужно.

Главы фермерских хозяйств не платят взносы с доходов свыше 300 000 руб. независимо от того, производят они сельхозпродукцию или нет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы