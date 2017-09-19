Нет, не нужно.
Главы фермерских хозяйств не платят взносы с доходов свыше 300 000 руб. независимо от того, производят они сельхозпродукцию или нет.
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редакция журнала "Учет в сельском хозяйстве" отвечает:
Нет, не нужно.
Главы фермерских хозяйств не платят взносы с доходов свыше 300 000 руб. независимо от того, производят они сельхозпродукцию или нет.
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
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