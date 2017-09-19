Вы вправе не менять стоимость здания в бухучете. Но, если вы платите налог на имущество с балансовой стоимости, не исключены споры с инспекторами.

Компания вправе не чаще чем раз в год переоценивать основные средства в бухгалтерском учете (п. 15 ПБУ 6/01). Балансовую цену сравнивают с текущей (восстановительной) стоимостью актива. Текущая стоимость — это цена, которую компания должна заплатить, чтобы купить такое же основное средство.

В качестве текущей цены можно взять кадастровую стоимость. Если цена в балансе меньше текущей, на сумму дооценки компания увеличивает добавочный капитал. Если больше, уценку включают в прочие расходы.

Инспекторы требуют отражать в учете переоценку во всех случаях, когда стоимость основного средства менялась. Но компаниям удается доказать, что они обязаны отражать результаты переоценки, только если показатель существенно изменился (п. 15 ПБУ 6/01, п. 44 Методических указаний, утв. приказом Минфина России от 13.10.03 № 91н). Уровень существенности компания определяет сама в учетной политике. Судьи на стороне компаний (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.09.16 № Ф07-6892/2016).