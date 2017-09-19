5019 сентября

Наш водитель превысил скорость, когда ездил в командировку на служебном автомобиле. Штраф с камеры пришел на компанию. Мы оплатили штраф, но виноват работник. В течение какого времени мы вправе взыскать штраф с работника? Надо ли удерживать НДФЛ, если мы простим штраф?

Темы:

отвечает:

У вас есть месяц, чтобы взыскать штраф. Если вы не станете требовать деньги, безопаснее удержать НДФЛ.

Штраф за нарушение правил дорожного движения платит собственник автомобиля (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). А машиной владеет компания. Но правила нарушил водитель, значит, он причинил ущерб работодателю (ст. 238 ТК РФ). Вы вправе взыскать ущерб в течение месяца с момента, когда получили постановление о штрафе (ст. 248 ТК РФ). Для этого издайте распоряжение директора.

Компания вправе не требовать компенсацию с работника (ст. 240 ТК РФ). По мнению Минфина, работник тогда получает экономическую выгоду, которая облагается НДФЛ (письмо Минфина России от 22.08.14 № 03-04-06/42105). Налоговики на местах, которых мы опросили, рекомендуют придерживаться позиции Минфина и удерживать НДФЛ. Дата получения дохода — день, когда компания оплатила штраф.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы