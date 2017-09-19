У вас есть месяц, чтобы взыскать штраф. Если вы не станете требовать деньги, безопаснее удержать НДФЛ.

Штраф за нарушение правил дорожного движения платит собственник автомобиля (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). А машиной владеет компания. Но правила нарушил водитель, значит, он причинил ущерб работодателю (ст. 238 ТК РФ). Вы вправе взыскать ущерб в течение месяца с момента, когда получили постановление о штрафе (ст. 248 ТК РФ). Для этого издайте распоряжение директора.

Компания вправе не требовать компенсацию с работника (ст. 240 ТК РФ). По мнению Минфина, работник тогда получает экономическую выгоду, которая облагается НДФЛ (письмо Минфина России от 22.08.14 № 03-04-06/42105). Налоговики на местах, которых мы опросили, рекомендуют придерживаться позиции Минфина и удерживать НДФЛ. Дата получения дохода — день, когда компания оплатила штраф.