3420 сентября

В июне заключили договор поставки. Внесли предоплату. По счету-фактуре поставщика заявили вычет НДС с аванса. В сентябре расторгли контракт. Деньги поставщик до сих пор не вернул. Мы обязаны восстановить налог с аванса?

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отвечает:

Вы не обязаны восстанавливать налог.

По кодексу компания восстанавливает НДС с аванса, если расторгла договор с поставщиком, а контрагент вернул предоплату (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Значит, пока контрагент не вернул деньги, нет оснований платить налог.

По мнению налоговиков, поставщик должен вернуть деньги сразу же, как стороны расторгли контракт. Если поставщик задерживает деньги, инспекторы доначисляют НДС. В суде компаниям удается отменить решения. Основной аргумент: компания сделала все возможное, чтобы вернуть предоплату, — прописала условие в контракте, направила требование контрагенту и т. п. (постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.10.16 № Ф05-14000/2016).

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