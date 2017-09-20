5920 сентября

Продавец предлагает не заключать договор на разовую поставку товара. Сумма сделки — 3 млн рублей. Мы устно договорились, что будем платить частями. На каждый платеж продавец выставляет счет. Можно не подписывать единый договор?

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отвечает:

Вы вправе не подписывать договор. Достаточно счета на оплату.

Компании заключают договоры между собой в простой письменной форме (ст. 161 ГК РФ). Письменная форма не означает, что это должен быть именно один документ, который подписали стороны сделки. Чтобы заключить письменный контракт, можно обменяться письмами. Кроме того, если покупатель оплатит счет, который выставит ваша компания, считается, что вы заключили договор в письменной форме (ст. 434, 435 ГК РФ).

В счете попросите поставщика записать, в какой срок он обязан отгрузить партию товаров вашей компании. За опоздание покупатель вправе потребовать проценты (ст. 395 ГК РФ).

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