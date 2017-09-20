1020 сентября

Зарегистрировали новую компанию. Планируем ремонтировать офисы в разных частях Санкт-Петербурга. С заказчиками будем заключать договоры подряда. Работники в течение дня могут перемещаться от объекта к объекту. Регистрировать обособленное подразделение по адресу каждого объекта не будем, потому что не создаем отдельные рабочие места. В какую инспекцию платить НДФЛ за разъездных работников?

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отвечает:

Налог платите по реквизитам инспекции, в которой ваша компания состоит на учете (п. 7 ст. 226НК РФ).

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