Налог платите по реквизитам инспекции, в которой ваша компания состоит на учете (п. 7 ст. 226НК РФ).
1020 сентября
Зарегистрировали новую компанию. Планируем ремонтировать офисы в разных частях Санкт-Петербурга. С заказчиками будем заключать договоры подряда. Работники в течение дня могут перемещаться от объекта к объекту. Регистрировать обособленное подразделение по адресу каждого объекта не будем, потому что не создаем отдельные рабочие места. В какую инспекцию платить НДФЛ за разъездных работников?
Тема: НДФЛ
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Заявление сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере в связи с отказом одного из родителей от стандартного налогового вычета
- Заявление родителя об участии в обеспечении ребенка супруга, не являющегося его родителем
- Заявление родителя по месту своей работы об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу второго родителя
- Заявление об участии в обеспечении совершеннолетнего ребенка родителем, который живет отдельно
- Заявление родителя по месту работы второго родителя об отказе в получении стандартного налогового вычета в пользу данного родителя
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