1520 сентября

Сдали декларацию по налогу на прибыль. По ошибке записали в разделе 1 отчета КБК налога, предназначенного для консолидированной группы компаний, — 182 1 01 01014 02 1000 110. Фактически авансы перечислили по КБК для обычных организаций — 182 1 01 01012 02 1000 110. Исправлять ли ошибку?

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отвечает:

Сдайте в инспекцию уточненку.

Компания обязана уточнить декларацию, если занизила налоговую базу (п. 1 ст. 81 НК РФ). Ошибка в коде не влияет на налог. Но инспекторы отразят в карточке расчетов с бюджетом начисления именно по тому коду, который компания записала в декларации.

Компания перечислила налог по другому КБК, поэтому в карточке расчетов с бюджетом будет висеть недоимка. На задолженность инспекторы начислят пени и выставят требование об уплате.

Чтобы избежать взыскания, уточните декларацию. Правильные коды бюджетной классификации запишите в строках 030 и 060 подраздела 1.1, в строках 110 и 210 подраздела 1.2 раздела 1 уточненной декларации.

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