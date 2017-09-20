Сдайте в инспекцию уточненку.

Компания обязана уточнить декларацию, если занизила налоговую базу (п. 1 ст. 81 НК РФ). Ошибка в коде не влияет на налог. Но инспекторы отразят в карточке расчетов с бюджетом начисления именно по тому коду, который компания записала в декларации.

Компания перечислила налог по другому КБК, поэтому в карточке расчетов с бюджетом будет висеть недоимка. На задолженность инспекторы начислят пени и выставят требование об уплате.

Чтобы избежать взыскания, уточните декларацию. Правильные коды бюджетной классификации запишите в строках 030 и 060 подраздела 1.1, в строках 110 и 210 подраздела 1.2 раздела 1 уточненной декларации.