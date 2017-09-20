Вставать на учет не нужно.

С 2015 года собственники обязаны ставить на учет объекты, которые соответствуют одному из четырех классов вредного воздействия на среду (п. 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ). Классификация и виды объектов есть в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.09.15 № 1029. Чтобы поставить объект на учет, компания подает заявку в Роспотребнадзор по форме, утвержденной приказом Минприроды России от 23.12.15 № 554.

Осенью Росприроднадзор выпустил разъяснения, в которых требовал ставить офисы на учет. По мнению ведомства, офисы относятся к объектам четвертого класса воздействия на природу (письма от 29.09.16 № АА-03-04-32/20054, от 14.10.16 № ОД-06-01-35/21270).

Позже специалисты Росприроднадзора поменяли мнение. Они разрешили не подавать заявки на офисы, в которых нет загрязнений (письмо от 31.10.16 № АС-09-00-36/22354). Ставить на учет нужно только те объекты, которые вредно воздействуют на природу. Например, если компания сбрасывает вредные отходы в канализацию или загрязняет атмосферу. Сбор мусора не влияет на окружающую среду.