Вы не вправе установить новый испытательный срок.

Работодатель вправе установить испытательный срок не более трех месяцев, если заключает трудовой договор с новым сотрудником (ч. 1 ст. 70 ТК РФ).

Если сотрудник согласился перейти на другую должность, то у него меняются трудовые обязанности и функции (ст. 72, ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). Испытательный срок по прежней должности прекращает действовать с даты, когда компания перевела сотрудника. Установить испытание заново компания не вправе, так как она не заключает новый трудовой договор.