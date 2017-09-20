Оплатите компенсацию за 28 дней.

Если увольняется сотрудник, который не отработал полный год, компания считает компенсацию пропорционально отработанным месяцам. За каждый месяц сотрудник зарабатывает 2,33 дня (письмо Роструда от 31.10.08 № 5921-ТЗ). Исключение — если сотрудник отработал 11 месяцев. Тогда ему компенсируют полный отпуск — 28 дней (письмо Роструда от 18.12.12 № 1519-6-1).

Вашему сотруднику до 11 месяцев не хватило нескольких дней. Он отработал 10 месяцев и 20 дней. Излишки свыше 15 дней округлите до полного месяца (п. 35 Правил, утв. НКТ СССР от 30.04.30 № 169). Выходит, что после округления менеджер отработал 11 месяцев. Поэтому он вправе получить компенсацию полного отпуска. Так считает и Минтруд (письмо от 28.10.16 № 14–1/В-1074).