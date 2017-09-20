Налог с аренды удерживает компания независимо от того, что «физик» сам хочет платить НДФЛ.

«Физик» сам платит налог с доходов, которые записаны в пункте 1 статьи 228 НК РФ. Например, если сдает имущество в аренду другим «физикам» или иностранным компаниям (подп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ, письма Минфина России от 31.03.16 № 03-04-05/18280, от 27.08.15 № 03-04-05/49369).

Российская компания — налоговый агент (п. 1 ст. 226 НК РФ). Поэтому при выплате доходов арендодателю она удерживает НДФЛ и не позднее следующего дня перечисляет налог в инспекцию по месту учета (п. 2, 7 ст. 226 НК РФ). Если компания не удержит НДФЛ, то инспекторы оштрафуют ее на 20 процентов от суммы налога (ст. 123 НК РФ).

Компания не вправе обязать арендодателя платить НДФЛ самостоятельно. Так считают чиновники (письмо Минфин России от 02.06.15 № 03-04-06/31829). А судьи поддерживают чиновников (определения ВАС РФ от 15.05.13 № ВАС-5640/13, ВС РФ от 13.01.16 № 304-КГ15-17425).