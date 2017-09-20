3020 сентября

Можно ли оплатить жилье, если работник может сразу вернуться из командировки?

Темы:

отвечает:

Сотруднику не положены суточные, если он каждый день может возвращаться из командировки домой (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).

Но закон не запрещает оплачивать жилье, если сотрудник останется в месте командировки. Поэтому расходы на жилье можно учесть (письмо Минфина России от 10.10.16 № 03-04-06/58957). Обоснуйте, почему работник останется в другом городе. Например, сотрудник поздно освободится после работы или из города сложно выехать из-за пробок. В положении о командировках пропишите, что в таких случаях оплачиваете жилье.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы