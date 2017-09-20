Сотруднику не положены суточные, если он каждый день может возвращаться из командировки домой (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749).

Но закон не запрещает оплачивать жилье, если сотрудник останется в месте командировки. Поэтому расходы на жилье можно учесть (письмо Минфина России от 10.10.16 № 03-04-06/58957). Обоснуйте, почему работник останется в другом городе. Например, сотрудник поздно освободится после работы или из города сложно выехать из-за пробок. В положении о командировках пропишите, что в таких случаях оплачиваете жилье.