Нельзя.

Если компания уже использует здание в деятельности, то платите за него налог на имущество. Не важно, есть у компании право собственности на объект недвижимости или нет. Например, компания не зарегистрировала право на офисное здание, но уже сдала помещения в аренду. Организация получает доход от использования недвижимости. Значит, само здание — это основное средство, которое облагается налогом на имущество. Если налог не платить, его доначислят на проверке налоговики. А судьи в споре поддержат инспекторов (определение ВС РФ от 31.10.16 № 305-КГ16-13893).