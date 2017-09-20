2120 сентября

Можно ли освободить от налога здание, которое компания сдала в аренду?

Тема:

отвечает:

Нельзя.

Если компания уже использует здание в деятельности, то платите за него налог на имущество. Не важно, есть у компании право собственности на объект недвижимости или нет. Например, компания не зарегистрировала право на офисное здание, но уже сдала помещения в аренду. Организация получает доход от использования недвижимости. Значит, само здание — это основное средство, которое облагается налогом на имущество. Если налог не платить, его доначислят на проверке налоговики. А судьи в споре поддержат инспекторов (определение ВС РФ от 31.10.16 № 305-КГ16-13893).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы